Şanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 42 gözaltı

42 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

"Nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve ilgili kanuna muhalefet suçlarından Şanlıurfa merkezli 11 ilde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ile toplam değeri 12 milyon lira olan 6 araca el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

