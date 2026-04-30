Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 42 gözaltı
Giriş Tarihi: 30.04.2026 13:42 Son Güncelleme: 30.04.2026 13:43

Şanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 42 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonla, vatandaşı ucuz ürün vaadiyle tuzağa düşüren siber şebeke deşifre edildi! 200 milyon liralık dev para trafiğini yöneten 42 şüpheli, kıskıvrak yakalandı. Lüks araçlarına el konulan dolandırıcıların, kurdukları sahte sitelerle binlerce kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.

Şanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 42 gözaltı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince siber dolandırıcılığa yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden piyasa değerinin altında ürün satma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. MASAK raporuna göre şüphelilerin banka hesaplarında toplam 200 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

42 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

"Nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve ilgili kanuna muhalefet suçlarından Şanlıurfa merkezli 11 ilde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ile toplam değeri 12 milyon lira olan 6 araca el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞANLIURFA

Şanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 42 gözaltı
