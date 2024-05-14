Şanlıurfa merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonda 44 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde terör örgütlerine yönelik çalımlarını aralıksız sürdürüyor.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin saklandıkları adresler belirlendi.
Ekiplerce Şanlıurfa ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan 44 şüpheli sağlık kontrolün ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.