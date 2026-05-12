Giriş Tarihi: 12.05.2026 14:22

Şanlıurfa merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 32 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini cezaevinde bulunan Mehmet Eskiler'in yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli suç eylemlerine karıştığı belirlenen 32 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli Adıyaman ve Gaziantep'te toplam 26 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sema DEMİR
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini cezaevinde bulunan Mehmet Eskiler'in yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 6136 Sayılı Kanuna muhalefet', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda Şanlıurfa KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince söz konusu suçlara karıştığı belirlenen 32 şüpheli tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilere yönelik iletişim dinleme, olaylara ait adli işlemler, HTS kayıtları, MASAK hesap hareketleri, görüntü incelemeleri ve şikayetçi ifadeleri çerçevesinde, Şanlıurfa merkezli Adıyaman ve Gaziantep'te toplam 26 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'unun cezaevinde olduğu belirlenirken, yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 98 adet fişek, 3.31 gram esrar, 72.73 gram kenevir tohumu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
