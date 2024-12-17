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Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:52 Son Güncelleme: 17.12.2024 16:28

Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı

Şanlıurfa Merkezli 4 ilde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ve PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütlerine finansman sağlayan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM/ İstihbarat Şube ve MİT Başkanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ Silahlı Terör terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere ve PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütüne finansman sağlayan şüphelilere yönelik olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 17 Aralık günü 4 İlde Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 7 DEAŞ terör örgütü üyesi, 5 PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütüne finansman sağlayan şahıs olmak üzere toplamda 12 şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı
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