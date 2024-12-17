Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM/ İstihbarat Şube ve MİT Başkanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ Silahlı Terör terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere ve PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütüne finansman sağlayan şüphelilere yönelik olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 17 Aralık günü 4 İlde Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 7 DEAŞ terör örgütü üyesi, 5 PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütüne finansman sağlayan şahıs olmak üzere toplamda 12 şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.