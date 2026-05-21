Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu operasyonu: 44 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri uzun süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, bazı kişilerin askerlik hizmetinden muaf tutulabilmek amacıyla sahte sağlık raporları aldığı, bazı şüphelilerin ise bu raporların hazırlanması ve temin edilmesinde aktif rol oynadığı belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda ekipler, Şanlıurfa merkezli olmak üzere Gaziantep, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli evraka el konulurken, operasyon kapsamında toplam 44 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 44 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

