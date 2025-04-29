Şanlıurfa merkezli sahte rapor operasyonu: 30 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde büyük bir soruşturma başlattı. Elde edilen istihbarat doğrultusunda, askerlik çağına gelmiş sağlıklı kişilerin yerine hasta bireylerin muayene ettirildiği ve bu yolla "askerlik yapmaya elverişli değildir" raporu düzenlendiği tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştığı değerlendirilen 30 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.