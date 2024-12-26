Şanlıurfa Otogarı Nerede? Yol Tarifi ile Şanlıurfa Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Modern tasarımı ve merkezi konumuyla Şanlıurfa Otogarı, geniş bir ulaşım ağına sahiptir. Türkiye'nin dört bir yanına düzenlenen otobüs seferleriyle yolcularına hizmet veren otogar, kolay erişim imkânlarıyla seyahat edenlere büyük rahatlık sunar. Gerek toplu taşıma gerekse özel araçlarla otogara erişim oldukça kolaydır. Yol tarifi ile Şanlıurfa Otogarı'na nasıl gidilir, merkeze yakın mı, nerede sorularıyla da bu konuda herhangi bir pürüz kalmayacağından emin olabilirsiniz.

Şanlıurfa Otogarı Nerede?

Şanlıurfa Otogarı, Şanlıurfa ilinin merkezine yaklaşık 3kilometre uzaklıkta, Esentepe' de yer almaktadır. İlçe merkezinin batısında bulunan otogar, şehirlerarası yolculuk yapanların önemli bir uğrak noktasıdır.

Yol Tarifi ile Şanlıurfa Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Şanlıurfa Otogarı şehir merkezine oldukça yakın bir konumdadır. Şehir merkezinden otogara ulaşım genellikle 10-15 dakika sürer ve bu durum hem yerel halk hem de şehri ziyaret edenler için büyük bir avantaj sağlar. Şanlıurfa Otogarı'na ulaşım için birkaç farklı seçenek bulunmaktadır:

• Özel Araçla: Şanlıurfa şehir merkezinden otogara giden birçok yol bulunmaktadır. En kısa ve en kolay güzergahıtakip etmek için otogar tabelalarını takip ederek otogara ulaşmanız mümkündür.

Otobüs: Şanlıurfa Otogar Şanlıurfa Belediyesi'ne ait otobüsler, şehir merkezinden otogara düzenli seferler yapmaktadır. Şanlıurfa Otogar tarafına giden otobüsler şöyledir:

HVŞ, Gap Havalimanı

26, Şutim

70, Buluntu Hoca Bulvari

73, Karaköprü

73A, Güllübağ

75, Balıkayağı Bulvarı

76, Seyrantepe

77, Mehmetçik

78, Zirve Konutları

170, Tülmen

180, Akziyaret

185, Cezaevi

KARAKÖPRÜ, Karaköprü Eski Yol

KARAKÖPRÜ 35, Maliye

36, Otogar - Esentepe

61, Esentepe - Otogar

64, Eyyübiye Kampüsü

71, Otogar - Güzelşehir

71A, Otogar - Doğukent

72, Otogar - Mehmet Hafız Bulvarı

Minibüs: Şehir merkezinde birçok noktadan otogara minibüs seferleri düzenlenmektedir. Minibüs duraklarından otogar minibüslerini kullanarak otogara ulaşabilirsiniz.