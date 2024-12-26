Şanlıurfa Otogarı Nerede? Yol Tarifi ile Şanlıurfa Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Modern tasarımı ve merkezi konumuyla Şanlıurfa Otogarı, geniş bir ulaşım ağına sahiptir. Türkiye'nin dört bir yanına düzenlenen otobüs seferleriyle yolcularına hizmet veren otogar, kolay erişim imkânlarıyla seyahat edenlere büyük rahatlık sunar. Gerek toplu taşıma gerekse özel araçlarla otogara erişim oldukça kolaydır. Yol tarifi ile Şanlıurfa Otogarı'na nasıl gidilir, merkeze yakın mı, nerede sorularıyla da bu konuda herhangi bir pürüz kalmayacağından emin olabilirsiniz.
Şanlıurfa Otogarı, Şanlıurfa ilinin merkezine yaklaşık 3kilometre uzaklıkta, Esentepe' de yer almaktadır. İlçe merkezinin batısında bulunan otogar, şehirlerarası yolculuk yapanların önemli bir uğrak noktasıdır.
Şanlıurfa Otogarı şehir merkezine oldukça yakın bir konumdadır. Şehir merkezinden otogara ulaşım genellikle 10-15 dakika sürer ve bu durum hem yerel halk hem de şehri ziyaret edenler için büyük bir avantaj sağlar. Şanlıurfa Otogarı'na ulaşım için birkaç farklı seçenek bulunmaktadır:
• Özel Araçla: Şanlıurfa şehir merkezinden otogara giden birçok yol bulunmaktadır. En kısa ve en kolay güzergahıtakip etmek için otogar tabelalarını takip ederek otogara ulaşmanız mümkündür.
Otobüs: Şanlıurfa Otogar Şanlıurfa Belediyesi'ne ait otobüsler, şehir merkezinden otogara düzenli seferler yapmaktadır. Şanlıurfa Otogar tarafına giden otobüsler şöyledir:
HVŞ, Gap Havalimanı
26, Şutim
70, Buluntu Hoca Bulvari
73, Karaköprü
73A, Güllübağ
75, Balıkayağı Bulvarı
76, Seyrantepe
77, Mehmetçik
78, Zirve Konutları
170, Tülmen
180, Akziyaret
185, Cezaevi
KARAKÖPRÜ, Karaköprü Eski Yol
KARAKÖPRÜ 35, Maliye
36, Otogar - Esentepe
61, Esentepe - Otogar
64, Eyyübiye Kampüsü
71, Otogar - Güzelşehir
71A, Otogar - Doğukent
72, Otogar - Mehmet Hafız Bulvarı
Minibüs: Şehir merkezinde birçok noktadan otogara minibüs seferleri düzenlenmektedir. Minibüs duraklarından otogar minibüslerini kullanarak otogara ulaşabilirsiniz.