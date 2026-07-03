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Giriş Tarihi: 3.07.2026

Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yapımında sona gelinen ve hizmete alınması için son hazırlıkların sürdürüldüğü 1700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Gerçekleşen denetimde Vali Şıldak, yürütülen fiziki çalışmalar, altyapı süreçleri ve hastanenin açılış takvimi hakkında inşaat yetkililerinden kapsamlı brifing aldı. Şanlıurfa ve bölge illerinin sağlık altyapısı kapasitesini artıracak olan Şehir Hastanesi, yaklaşık 500 bin metrekarelik kapalı alan üzerinde inşa edildi. Toplam 1700 yatak kapasitesine sahip olan sağlık kompleksi, bünyesinde barındırdığı farklı uzmanlık alanlarına göre tasarlanmış entegre hastane binalarından oluştu. Şanlıurfa şehir hastanesini Eylül ayında faaliyete geçmesi bekleniyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor
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