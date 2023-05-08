Şanlıurfa trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 25'nci kilometresi Yanaloba mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nahit Dağdelen idaresindeki 05 EE 726 plakalı hafif ticari aracıyla Gaziantep istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Mahmut Keskin yönetimindeki 27 E 2016 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Nahit Dağdelen idaresindeki 05 EE 726 plakalı hafif ticari araç şarampole uçtu. Kazada sürücüler Nahit Dağdelen ile Mahmut Keskin ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Oruç Dağdelen ile Umut Asaf Dağdelen yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mahmut Keskin ve Oruç Dağdelen burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahmut Keskin ve Oruç Dağdelen'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı