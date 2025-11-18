Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da 14 yaşındaki kız çocuğundan 2 gündür haber alınamıyor!
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki Hatun Yıldız’dan 2 gündür haber alınamıyor. Ailesi, kızlarının evden okula gideceğini söyleyerek ayrıldığını, ancak bir daha geri dönmediğini belirterek durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Ailesi, hayatından endişe etiğini Hatun Yıldız'ı gören veya onunla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşların polis ve kendilerine ulaşmasını istedi. Emniyet ekipleri, genç kızın bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

