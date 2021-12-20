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Giriş Tarihi: 20.12.2021 12:55 Son Güncelleme: 20.12.2021 13:14

Şanlıurfa’da 2 milyon dolar değerinde tarihi eser ele geçirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 2 milyon dolar değerinde tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa’da JASAT ekipleri bir eve yaptıkları operasyonda 2 milyon dolar değerinde Bizans dönemi ati dini yazılar ve semboller bulunan kitabe, ile deri üzerine işlemeli dini yazılar ile insan figürü  bulunan esere eser ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) ve Eyyübiye İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri Eyyübiye ilçesinde bir evde tarih eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipleri belirledikleri Yabancı uyruklu T. E. H. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Şanlıurfa'da piyasa değeri 2 milyon dolar olan tarihi eser ele geçirildi | Video

Evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 Adet (kapakları dahil) 41 sayfalık üzerinde dini yazılar ve semboller bulunan kitabe , ile 1 Adet 40*70 ebatlarında deri üzerine işlemeli dini yazılar ile insan figürü bulunan eser ele geçirildi. Eserlere el konulurken yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Ele geçirilen eserlerin 2 milyon dolar karşılığında satışı yapılacağı belirtildi.

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Şanlıurfa’da 2 milyon dolar değerinde tarihi eser ele geçirildi
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