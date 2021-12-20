Şanlıurfa’da 2 milyon dolar değerinde tarihi eser ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) ve Eyyübiye İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri Eyyübiye ilçesinde bir evde tarih eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipleri belirledikleri Yabancı uyruklu T. E. H. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Şanlıurfa'da piyasa değeri 2 milyon dolar olan tarihi eser ele geçirildi | Video

Evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 Adet (kapakları dahil) 41 sayfalık üzerinde dini yazılar ve semboller bulunan kitabe , ile 1 Adet 40*70 ebatlarında deri üzerine işlemeli dini yazılar ile insan figürü bulunan eser ele geçirildi. Eserlere el konulurken yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Ele geçirilen eserlerin 2 milyon dolar karşılığında satışı yapılacağı belirtildi.