Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı: 2 Kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Kaza, Şanlıurfa-Akçakale çevre yolu üzerinde, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesinde i meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Felhan idaresindeki otomobil, çevre yolunda seyir halindeyken Halil Otakan yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak karşı şeride geçti ve takla attı. Meydana gelen kazada Halil Felhan, İsmail Felhan, Adnan Felhan ve Halil Otakan yaralandı. Vatandaşların üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada ağır yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Adnan Felhan ve İsmail Felhan burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Halil Felhan ve Halil Otakan'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza yapan araçlardaki kişilerin Şanlıurfa Hipodromu'nda görev yaptıkları ve olay sırasında hipodroma gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Adnan Felhan ve İsmail Felhan'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. polis kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.