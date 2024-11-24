Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı:1 ölü 6 yaralı

Kaza Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu Kabahaydar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığına ait araç Kabahaydar kavşağında başka bir otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonucunda 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, Polis ve Jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Meydana gelen kazada Polis memurları Serdar Çoban, Tarık Kızılay, Cebrail Balcı, AK Parti İl Başkanlığı Fotoğrafçısı Mehmet Cevher Doğan ve İbrahim Halil Altun yaralandı.

Aynı kazada ağır yaralanan Mehmet Kolkara (54)hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Mehmet Kolkara'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayı duyan Şanlıurfa valisi Hasan Şıldak kaza yerine gider yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı. Karaköprü ilçesine bağlı horzum mahalle muhtarı Ali Doğan biz yıllardır bu kavşağın düzeltilmesi için başta karayolları bölge müdürlüğü olmak üzere Şanlıurfa büyükşehir belediyesi ve karaköprü belediyesine dilekçe verdi ama bir türlü netice alamadık her gün bu kavşakta kaza oluyor" dedi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.