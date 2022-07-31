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Giriş Tarihi: 31.7.2022 23:02 Son Güncelleme: 31.7.2022 23:02

Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tartıştığı 2 sağlık çalışanını darbeden hasta yakını, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi tutuklandı

Harran Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki bir hastanın yakını A.A, henüz öğrenilemeyen bir nedenle sağlık çalışanı Süleyman Cengiz ve hemşire Hayriye Oruç ile tartıştı. A.A, 2 sağlık çalışanını darbetti. Olay hastane polisi ve çevredekilerin yardımıyla yatıştırıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Harran Devlet Hastanesi Acil servisteki sağlık çalışanı Süleyman Cengiz ve hemşire Hayriye Oruç darbedilmesi olayına ilişkin A.A gözaltına alındı.
Şüpheli A.A, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi tutuklandı
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