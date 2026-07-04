Şanlıurfa’da 20 milyonluk dolandırıcılık şebekesi çökertildi! 6 kişi tutuklandı

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin vatandaşları toplam 20 milyon 345 bin TL dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin her alanda olduğu gibi dolandırıcılık suçlarına karşı da kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.