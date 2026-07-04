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Giriş Tarihi: 4.07.2026 11:43

Şanlıurfa’da 20 milyonluk dolandırıcılık şebekesi çökertildi! 6 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 20 milyonluk dolandırıcılık şebekesi çökertildi! 6 kişi tutuklandı
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Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin vatandaşları toplam 20 milyon 345 bin TL dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin her alanda olduğu gibi dolandırıcılık suçlarına karşı da kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

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#ŞANLIURFA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Şanlıurfa’da 20 milyonluk dolandırıcılık şebekesi çökertildi! 6 kişi tutuklandı
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