Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da 20 öğrenci öğle yemeği sonrası zehirlendi
Giriş Tarihi: 21.11.2025 23:56

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde İlk ve Ortaokulda eğitim gören 20 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri peynirli sandviç ve içtikleri meyve suyunun ardından rahatsızlanarak Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine bağlı Kılıçlı Mahallesi'ndeki Arida İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 30 öğrenciden 20'si yedikleri peynirli sandviç ve içtikleri meyve suyunun ardından aşırı halsizlik ve mide bulantısı şikâyeti yaşadı. Öğrenciler, ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Acil serviste yapılan müdahalelerin ardından öğrencilerin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Okuldaki diğer 10 öğrencinin sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi. Yetkililer, 20 öğrencinin yedikleri veya içtikleri başka bir şeyden de zehirlenmiş olabileceği ihtimalini değerlendirerek inceleme başlattı. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

