Şanlıurfa’da 20 yaşındaki Yunus Emre’nin gizemli ölümü: Sulama kanalının yanında...

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, DSİ'ye ait sulama kanalının yanında bulunan parkın yanından geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipleri yaptıkları incelmede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, yaptığı inceleme ölü bulunan kişinin 20 yaşında Yunus Emre A. isimli bir genç olduğunu tespit etti.

Olay yerin incelmesin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzeri adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili emniyet geniş çaplı soruşturma başlattı.