Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da 26 yaşındaki genç kurşun yağmuruna tutuldu
Giriş Tarihi: 19.03.2026 00:26

Şanlıurfa'da 26 yaşındaki genç kurşun yağmuruna tutuldu

Şanlıurfa'da kar maskeleriyle yüzlerini kapatan motosikletli saldırganlar, 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttu. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA
Şanlıurfa’da 26 yaşındaki genç kurşun yağmuruna tutuldu
Şanlıurfa'daki olay, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Abdullah Kürşat Yıldırım (26), kar maskeli ve motosikletli kimliği belirsiz 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım için çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinden motosikletle kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da 26 yaşındaki genç kurşun yağmuruna tutuldu
