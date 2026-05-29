Şanlıurfa’da 4 yıl 7 ay hapis cezalı şahıs yakalandı

İl genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sürdürülen "Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Çalışmalar" kapsamında Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önemli bir operasyona imza atıldı.

Yapılan araştırma ve saha çalışmaları neticesinde, "yağma" suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsın Karaköprü ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonun titizlikle planlandığı ve şahsın herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan ekipler tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Yakalanan şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltında tutulduğu bildirildi. Yetkililer, özellikle nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kent genelinde hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör