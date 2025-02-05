Şanlıurfa’da 5 katlı bina boşaltıldı: ’Kolonlardan sesler geldi’ ihbarı!

Sabah saatlerinde AFAD ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde binanın kolonlarında çatlak veya hasar tespit edilmediği öğrenildi. Hazırlanacak raporun ardından bina sakinlerinin evlerine dönüp dönemeyeceği belirleneceği kaydedildi.

Mahallelilerden Salih Çoban, alt kattaki komşunun kolonlardan gelen sesler gelmesi üzerine durumun fark edildiğini belirterek, "Bina sakinleri içeriden ve kolonlardan sesler geldiğini duyurdu. Bunun üzerine tedbir amaçlı durumu polise bildirdik. Polis, AFAD ve zabıta ekipleri kısa sürede geldi ve bina boşaltıldı. Bu sabah ekipler kontroller yaptı; bina sakinlerine evlerine dönüp dönemeyeceklerine dair bilgi verileceklerini belirterek buradan ayrıldılar" dedi.