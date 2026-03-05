Şanlıurfa’da 5 ton bozuk gıda ele geçirildi!

Denetimler sonucunda son tüketim tarihi geçmiş ve izlenebilirliği bulunmayan çok sayıda ürüne el konuldu. Yapılan tespitlere göre, bin kilogram toz biber, bin 890 kilogram domates salçası, bin 500 kilogram ketçap ve mayonez olmak üzere toplamda yaklaşık 5 ton ürün ele geçirildi.