Şanlıurfa’da 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili savcılıktan açıklama!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in, Şanlıurfa'da 5 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğrayıp boğularak öldürüldüğüne dair hastane epikriz raporunu sosyal medyada paylaşması büyük yankı uyandırdı. Tüm dikkatler bu olaya çevrilirken, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı iddialara ilişkin detaylı bir açıklama yaptı.

OLAY HARRAN'DA MEYDANA GELDİ

Açıklamada, 15 Ocak 2025 tarihinde Harran ilçesinde Meyrem Nehir Bulut isimli 5 yaşındaki kız çocuğunun rahatsızlanarak ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Çocuğun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

BAŞLANGIÇTAKİ RAPORDA ŞÜPHELER OLUŞTU

Harran Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk muayene raporunda, genital bölgede ve anal bölgede yırtık ve genişleme olabileceği yönünde bulgular tespit edildiği belirtilirken, olayla ilgili Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

OTOPSİ BULGULARI TECAVÜZ İDDİASINI DOĞRULAMADI

Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 15 Ocak'ta çocuğun cesedi üzerinde yapılan ön incelemelerin ardından detaylı otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildiği bildirildi. Cumhuriyet Savcısı gözetiminde adli tıp uzmanları tarafından yapılan otopsi sonucunda, vücutta kemik kırığı bulunmadığı, genital ve anal bölgede akut travmatik lezyon olmadığı tespit edildi.

DETAYLI İNCELEME DİYARBAKIR ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Otopsiyi yapan Adli Tıp Uzmanının 18 Ocak 2025 tarihli tıbbi mütalaasına göre, kızlık zarının sağlam olduğu, yeni ya da eski yırtık bulunmadığı, anal bölgede travmatik lezyon tespit edilmediği açıklandı. Kesin ölüm nedeninin, alınan doku örneklerinin mikroskobik incelemesinden sonra Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanacak raporla kesinleşeceği ifade edildi.

SAVCILIK: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret ederek, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.