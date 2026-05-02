Giriş Tarihi: 2.05.2026 22:32 Son Güncelleme: 2.05.2026 22:59

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen olayda, 58 yaşındaki Mehmet Arslan’ın evi alacaklıları tarafından basıldı. Arslan şüpheliler ile tartışırken, olayın büyümesi üzerine 58 yaşındaki adam silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 2 kişi gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Argaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen alacaklıları tarafından evi basılan Mehmet Arslan, şüpheliler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evi basan şüpheliler, Arslan'ı tabancayla ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Arslan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Arslan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Arslan, ambulansla kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nin morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
Şanlıurfa'da 58 yaşındaki adam evini basan alacaklıları tarafından öldürüldü!
