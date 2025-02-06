Şanlıurfa’da 6 Şubat depremlerinin acı bilançosu: 20 bina yıkılırken, 180 vatandaş hayatını kaybetti

6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) toplantı yapıldı. Toplantıya Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve yetkili kurum amirleri katıldı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Şanlıurfa'da 20 binanın yıkıldığını, enkaz altında kalan 180 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 113 kişinin yaralandığını açıkladı.