Giriş Tarihi: 5.05.2026 14:42

Şanlıurfa’da acı kaza! Aracını kontrol etmek için emniyet şeridine çekti: Amatör futbolcu hayatını kaybetti!

Şanlıurfa’da Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen kazada 28 yaşındaki amatör futbolcu hayatını kaybetti. Aracı arızalanan Mustafa Balu kontrol etmek amacıyla emniyet şeridine geçti. Otomobilden inen Balu, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İşte detaylar…

DHA
Kaza, Ceylanpınar'a bağlı kırsal Tepedibi Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Ceylanpınar'dan Şanlıurfa kent merkezine doğru giden Mustafa Balu'nun kullandığı otomobil arıza yaptı.

EMNİYET ŞERİDİNDEKİ BALU'YA ÇARPTI

Balu, aracını emniyet şeridine çekerek kontrol etmek için indi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Halil B. yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde bulunan Balu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mustafa Balu yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Balu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Balu'nun, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Ceylanpınar Demirspor'da forma giydiği bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
