Giriş Tarihi: 15.10.2025 15:39 Son Güncelleme: 15.10.2025 15:40

Şanlıurfa’da acı kaza: TIR’la çarpışan motosikletli genç hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü 26 yaşındaki Yusuf Akçun, hayatını kaybetti.

Acı kaza, gece saatlerinde Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Eyüp Nebi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerleyen Yusuf Akçun yönetimindeki motosiklet, K.T. idaresindeki TIR'la çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

AKÇUN'UN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf Akçun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akçun'un cansız bedeni, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü K.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

