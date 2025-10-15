Şanlıurfa’da acı kaza: TIR’la çarpışan motosikletli genç hayatını kaybetti!

AKÇUN'UN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf Akçun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akçun'un cansız bedeni, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü K.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.