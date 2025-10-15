Şanlıurfa’da acı kaza: TIR’la çarpışan motosikletli genç hayatını kaybetti!

Acı kaza, gece saatlerinde Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Eyüp Nebi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerleyen Yusuf Akçun yönetimindeki motosiklet, K.T. idaresindeki TIR'la çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
AKÇUN'UN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf Akçun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akçun'un cansız bedeni, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü K.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.