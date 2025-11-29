Şanlıurfa’da aile içi damat vahşeti: 2 kayınbiraderini öldürdü! Baba evine sığınmıştı...

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu Mahmut Çeki, Reşit Çeki ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Mahmut Çeki'(33) nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Sağlık ekipleri tarafından Ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Reşit Çeki (31) ise burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.