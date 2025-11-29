Şanlıurfa’da aile içi damat vahşeti: 2 kayınbiraderini öldürdü! Baba evine sığınmıştı...

Dehşete düşüren olay, dün gece Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Eyyübiye İlçesi Dedeosman Mahallesinde ikamet eden Emine Ç. ile eşi İbrahim Halil Ç. arasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim Halil Ç, eşini darp etti. Darp edildiği öne sürülen Emine Ç., ilçedeki Süleymaniye Mahallesinde bulunan babasının evine giderek sığındı.
PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ
Bunun üzerine iki aile arasında telefonla sözlü tartışmalar başladı ve gerilim kısa sürede büyüdü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine İbrahim Halil Ç., silahını alarak kayınpederinin evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada kuzenleri ve aynı zamanda kayınbiraderleri olduğu belirtilen Mahmut Çeki ve Reşit Çeki ile karşılaşınca taraflar arasında yeniden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte İbrahim Halil Ç., belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Açılan ateş sonucu Mahmut Çeki, Reşit Çeki ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Mahmut Çeki'(33) nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Sağlık ekipleri tarafından Ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Reşit Çeki (31) ise burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Olayın ardından bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri sokak üzerinde detaylı inceleme yaptı. Reşit ve Mahmut Çeki'nin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ HER YERDE ARANIYOR
Olay yerinden kaçan Cinayet şüphelisi İbrahim Halil Ç.'nin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.