Şanlıurfa’da akılalmaz olay: Battaniyeye sarılı ceset bulundu!

Olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'nde çevre yolu üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bağ evlerine gitmek üzere bölgeden geçen vatandaşlar, arazide battaniyeye sarılı şekilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, battaniyeye sarılı halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine olay yeri güvenlik şeridiyle çevrilirken, polis ekipleri bölgede detaylı inceleme başlattı.
KİMLİĞİ YAPILAN ÇALIŞMAYLA BELİRLENDİ
Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kimlik tespit çalışmaları sonucunda hayatını kaybeden kişinin İran uyruklu 52 yaşındaki Omid Lotfipour olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede uzun süre delil topladı. Ekipler, battaniye ve çevrede bulunan olası delilleri tek tek inceleyerek kriminal çalışma gerçekleştirdi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK
İncelemelerin tamamlanmasının ardından Omid Lotfipour'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak otopsinin ardından şahsın ölüm nedeninin netlik kazanması bekleniyor.
CİNAYET BÜRO EKİPLERİ ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, bölgedeki vatandaşların bilgisine de başvuruyor. Polis ekipleri, Omid Lotfipour'un son olarak kimlerle görüştüğünü, bölgeye nasıl geldiğini ve ölümünün şüpheli olup olmadığını belirlemek amacıyla çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.