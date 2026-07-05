Şanlıurfa’da akılalmaz olay: Battaniyeye sarılı ceset bulundu!

Olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'nde çevre yolu üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bağ evlerine gitmek üzere bölgeden geçen vatandaşlar, arazide battaniyeye sarılı şekilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, battaniyeye sarılı halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine olay yeri güvenlik şeridiyle çevrilirken, polis ekipleri bölgede detaylı inceleme başlattı.