Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da akılalmaz olay kamerada: Taksici ile kadınlar birbirine girdi!
Giriş Tarihi: 18.12.2025 12:35 Son Güncelleme: 18.12.2025 15:17

Şanlıurfa'da akılalmaz olay kamerada: Taksici ile kadınlar birbirine girdi!

Şanlıurfa’da taksici ile aracına müşteri olarak aldığı kadınlar, sokak ortasında birbirine girdi. Yaşanan arbede anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA Yaşam
Akılalmaz olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Müşteri olarak taksiye binen Suriye uyruklu kadınlar, araçtan indikleri sırada taksiciye ait olduğu öne sürülen bir çantayı alarak uzaklaştı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bir süre sonra çantasının araçta olmadığını fark eden taksici, sokakta kadınların peşinden giderek çantasını geri istedi. Sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında taksici kadınlardan birine tokat attı. Olayı gören çevredekiler tarafları ayırmak için uzun süre çaba harcadı. Kavgada başka bir kadın da arkadan gelerek taksicinin başına vurdu.

Polis ekipleri olay yerine gelmeden önce taraflar bölgeden ayrıldı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa'da taksici ile kadınlar birbirine girdi! O anlar kamerada | Video

Şanlıurfa'da akılalmaz olay kamerada: Taksici ile kadınlar birbirine girdi!
