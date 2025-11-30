Şanlıurfa’da alacak verecek kavgası: 7 Yaralı, 8 gözaltı

Olay, Sarayönü Caddesi'nde bulunan bir elektronik malzeme satışı yapan iş yerinde meydana geldi. Olay, Sarayönü Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacaklarını tahsil edemediğini öne süren M.A. ve yakınları, elektronik malzeme satışı yapan Halef U.'ya ait iş yerine giderek tartışma başlattı.

Başlangıçta sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek demir çubuklar ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında yaralanan 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Esnaf ve çevredeki vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı kavgayı, polis ekipleri güçlükle ayırarak kontrol altına aldı. Polis, iş yeri ve otel çevresinde güvenlik önlemleri alırken, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.