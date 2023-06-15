Şanlıurfa’da araç sulama kanalına düştü: İki kardeş öldü

Olay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Soğukkuyu kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Polat ve Ahmet Polat kardeşlerin içeresinde bulunduğu pikap sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler suda kaybolan kardeşleri aramaya başladı. Kısa süre sonra Mustafa Polat (27) ve Ahmet Polat (30) kardeşlere ulaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede sonucunda iki kardeşin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hayatını kaybeden kardeşler otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.