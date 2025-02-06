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Giriş Tarihi: 6.2.2025 17:04 Son Güncelleme: 6.2.2025 17:36

Şanlıurfa’da araç ve malzemeler bir kez daha sergilendi

Asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin ikinci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da araç ve malzemeler bir kez daha sergilendi

Şanlıurfa'da da 6 Şubat 2023 depreminin yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında, depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve deprem gerçeğine dikkat çekmek, deprem farkındalığı ve eğitim ilişkisinin önemine vurgu yapmak adına etkinlik düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliği himayesinde düzenlenen etkinlikte AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve arama kurtarma ekipleri, sosyal yardımlaşma dernekleri ve gönülleri tarafından depremde kullanılan araç ve ekipmanlar Rabia Meydanı'nda sergilendi. Sergide, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde kullanılan arama kurtarma cihazları, alet edevat ve araçlar yer aldı.

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Şanlıurfa’da araç ve malzemeler bir kez daha sergilendi
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