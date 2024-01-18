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Giriş Tarihi: 18.1.2024 23:24 Son Güncelleme: 18.1.2024 23:33

Şanlıurfa'da aracın çarptığı baba oğul hayatını kaybetti

Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda tırın patlayan lastiği değiştirmeye çalışan Baba oğul aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da aracın çarptığı baba oğul hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesine bağlı Kırbalı Mahallesi Siverek Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Cafer Karakuş idaresindeki TIRIN sürücüsü ve oğlu Yusuf Eren Karakuş lastiği patladığı için aracından indi. Dorsede yol tarafında parçalanan lastiği kontrol eden baba Cafer Karakuş ve oğlu Yusuf Eren Karakuş'a aynı istikamete gitmekte olan, sürücüsü ile plakası belirlenemeyen, araç çarptı.

Kazada Cafer Karakuş olay yerinde hayatını kaybederken oğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı Yusuf Eren Karakuş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yusuf Eren Karakuş'ta doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.baba oğlun ce.nazeleri otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı

Jandarma ekipleri kazaya karışan ve kaza sonrasında kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa'da aracın çarptığı baba oğul hayatını kaybetti
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