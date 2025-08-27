Şanlıurfa’da arazi cinayeti: 4 tutuklama

Olay, geçtiğimiz günlerde Viranşehir ilçesine bağlı Büyük Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı aileye mensup Yavuklu fertleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan 48 yaşındaki Seydi Yavuklu ağır yaralanırken, 16 yaşındaki yeğeni Halil Yavuklu da vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Seydi Yavuklu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halil Yavuklu'nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın hemen ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, saldırıya karıştığı belirlenen Ümit Y. ve Süleyman Y.'yi olay yerinde gözaltına aldı. Silahlı kavgadan sonra kaçmaya çalışan Ahmet Y. ve Sabri Y. ise araçla seyir halindeyken Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından Büyükbardakçı Mahallesi yakınlarında durdurularak yakalandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 şüpheli, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Ümit Y., Süleyman Y., Ahmet Y. ve Sabri Y.'nin "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak ceza evine konuldu.