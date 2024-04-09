Şanlıurfa’da arkadaşı tarafından öldürülen genç toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Uğur Boran Caddesinde dün 22 yaşındaki Ömer Faruk İşcan ve arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İşcan, arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İşcan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İşcan hayatını kaybetti. İşcan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı burada yapılan otopsi işlemlerinden sonra Ömer Faruk İşcan cenazesi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine götürülerek burada toprağa verildi. Arkadaş katili ise polis tarafından gözaltına alındı.