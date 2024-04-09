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Giriş Tarihi: 9.4.2024 13:43 Son Güncelleme: 9.4.2024 13:59

Şanlıurfa’da arkadaşı tarafından öldürülen genç toprağa verildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iddiaya göre dün gece 2 arkadaş arasında yaşanan tartışmada, arkadaşı tarafından kalbinden vurulan Ömer Faruk İşcan (22) isimli genç hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da arkadaşı tarafından öldürülen genç toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Uğur Boran Caddesinde dün 22 yaşındaki Ömer Faruk İşcan ve arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İşcan, arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İşcan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İşcan hayatını kaybetti. İşcan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı burada yapılan otopsi işlemlerinden sonra Ömer Faruk İşcan cenazesi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine götürülerek burada toprağa verildi. Arkadaş katili ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Şanlıurfa’da arkadaşı tarafından öldürülen genç toprağa verildi
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