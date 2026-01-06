Şanlıurfa’da asansör boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi, Akabe-TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman K. oturduğu binada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Osman K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Osman K.'nin cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.