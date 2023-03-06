Şanlıurfa’da aşiret kavgasına 21 tutuklama

Kavga geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Iddiaya göre; Hubeyti ile Ubadi aşireti mensupları arasında, gençlerin tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kısa sürede diğer aşiret mensuplarının da katılmasıyla büyüyen kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, birbirlerine saldıran tarafları biber gazı kullanarak dağıtmaya çalıştı.

12 KİŞİ YARALANMIŞTI

Olayda yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında bir partinin ilçe başkan yardımcısı ve bir köy muhtarının da bulunduğu 21 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.