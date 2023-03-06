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Giriş Tarihi: 6.3.2023 23:02 Son Güncelleme: 6.3.2023 23:33

Şanlıurfa’da aşiret kavgasına 21 tutuklama

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Hubeyti ile Ubadi aşiretlerinin üyeleri arasında çıkan ve 12 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 21 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da aşiret kavgasına 21 tutuklama

Kavga geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Iddiaya göre; Hubeyti ile Ubadi aşireti mensupları arasında, gençlerin tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kısa sürede diğer aşiret mensuplarının da katılmasıyla büyüyen kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, birbirlerine saldıran tarafları biber gazı kullanarak dağıtmaya çalıştı.

12 KİŞİ YARALANMIŞTI

Olayda yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında bir partinin ilçe başkan yardımcısı ve bir köy muhtarının da bulunduğu 21 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şanlıurfa’da aşiret kavgasına 21 tutuklama
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