Şanlıurfa’da baba oğlunu tabanca ile öldürdü!

Olay akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanında meydana geldi. İddiaya göre şizofren hastası olduğu iddia edilen İ.H.B ile baba Abdurrahman B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada silahın ateş alması sonucu İbrahim Halil B.(30) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri İbrahim Halil B.'nin öldüğünü belirledi. Baba Abdurrahman B. ise gözaltına alındı.

İbrahim Halil B.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.