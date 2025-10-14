Şanlıurfa’da dengesini kaybedip baraja düşmüştü: 23 yaşındaki Mevlüt Demir’den kahreden haber!

Olay, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Akçaören Mahallesi'nde meydana geldi. Bir genç, dengesini kaybetmesi sonucu Atatürk Barajı gölüne düştü. Kısa süre sonra su içinde çırpınmaya başladığı fark edilen genç, gözden kayboldu. Vatandaşların durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma, polis ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar sevk edildi. Geniş çaplı başlatılan arama çalışmaları sonucunda, genç adamın cansız bedeni göl kıyısına yakın bir bölgede dalgıçlar tarafından bulundu.

Sudan çıkarılan gencin kimliğinin Mevlüt Demir olduğu belirlendi. gencin cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrası cenaze, ailesine teslim edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.