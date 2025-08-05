Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Şehitlik Mahallesinde bulunan parkta meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucunda Yılmaz Beyazkuş vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı bıçak darbesi sonucunda ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedavi altına alınan Yılmaz Beyazkuş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatın kaybetti. Yılmaz Beyazkuş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.