Şanlıurfa’da biçerdöver kazası: 44 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Olay, Suruç ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devam eden tahıl hasadı çalışmaları sırasında 44 yaşındaki Ekrem Arslan, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü. Arslan, düşmesinin ardından biçerdöverin altında kaldı. Çevrede bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ekrem Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Ekrem Arslan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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