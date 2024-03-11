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Giriş Tarihi: 11.3.2024 11:31 Son Güncelleme: 11.3.2024 12:12

Şanlıurfa’da bir haftalık uyuşturucu operasyonu: 34 tutuklu

Şanlıurfa’da son bir hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarının bilançosu açıklandı. 34 şüpheli tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da bir haftalık uyuşturucu operasyonu: 34 tutuklu

Uyuşturucu ticaretine ve gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceklerini belirten Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak bir haftalık Şanlıurfa'da uyuşturucu bilançosunu açıkladı.

Kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarının bilançosu açıklandı. Gözaltına alınan 125 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre, son bir haftada 529 gram skunk, 3 kilo 339 gram esrar, 617 gram metemfetamin, 717 gram bonzai, 3 kilogram 200 gram eroin ve 288 adet sentetik hap ele geçirildi.

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Şanlıurfa’da bir haftalık uyuşturucu operasyonu: 34 tutuklu
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