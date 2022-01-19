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Giriş Tarihi: 19.1.2022 23:36 Son Güncelleme: 19.1.2022 23:43

Şanlıurfa'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre 4 çocuk annesi Nesibe A. oturduğu evde tabancayla kafasından vurulmuş halde bulundu.

Silah sesini duyan komşuları evde Nesibe A.'yı kafasından vurulmuş halde, kanlar içinde ölü olarak buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölen genç kadının yakınlarının ifadesine başvuran polis, Nesibe A.'nın eşinin 5 yıl önce öldüğünü belirledi.

Polis, incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu
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