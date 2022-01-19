Şanlıurfa’da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu

Silah sesini duyan komşuları evde Nesibe A.'yı kafasından vurulmuş halde, kanlar içinde ölü olarak buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölen genç kadının yakınlarının ifadesine başvuran polis, Nesibe A.'nın eşinin 5 yıl önce öldüğünü belirledi.

Polis, incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.