Şanlıurfa’da bir kişinin öldüğü olayla ilgili 2 ev ateşe verdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ohali kırsal mahallesinde bir kişinin ölümü ile sonuçlanan olay sonrası 2 ev husumetliler tarafından ateşe verildi.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ohali kırsal mahallesinde iki aile arasında yaşanılan kavgada İsmail yoldaş. Hayatını kaybetti İsa D. ise yaralandı.

2 evi ateşe verdiler

İddiaya göre olaydan sonra yaşanılan husumet devam etti. Ohali kırsal mahallesinde husumetli ailelere ayıt 2 evi ateşe verildi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Jandarma ve İtfaiye ekiplerine bildirdi. olay yerine gelen Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı.

Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.