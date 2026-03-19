Giriş Tarihi: 19.03.2026 14:53

Şanlıurfa’da bir maskeli saldırgan dehşeti daha: 1 ölü 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde gerçekleşen saldırıda Abdullah Kurşat Yıldarım (26) hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından, bugün de Viranşehir’de seyir halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da bir maskeli saldırgan dehşeti daha: 1 ölü 1 yaralı
Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Hürriyet Mahallesi Tılbeder Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, berberden çıkarak aracına binen ve seyir haline geçen yabancı uyruklu Muhamet Muhamet'e yaklaşan yüzü maskeli bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan sürücü, ağır yaralanarak direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, çevredeki başka bir araca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan yüzü maskeli şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

ŞANLIURFA'DA 24 SAATTE İKİNCİ BENZER OLAY MEYDANA GELDİ

Şanlıurfa'da dün gece saatlerinde de benzer bir saldırı yaşanmıştı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yolda yürüyen Abdullah Kürşat Yıldırım, motosikletle yaklaşan maskeli bir saldırgan tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa’da bir maskeli saldırgan dehşeti daha: 1 ölü 1 yaralı
