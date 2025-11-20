Şanlıurfa’da çatışmada yaralanan genç hayatını kaybetti

Karaköprü ilçesi Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda, akşam saatlerinde alacak verecek tartışması nedeniyle 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada 23 yaşındaki Ali E. ve 24 yaşındaki Baver A., vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Boşluğa sıkılan mermiler bir markete, 2 araca ve bir şehir içi yolcu otobüsüne isabet etti. Otobüsteki yolcuların şans eseri yara almadığı öğrenildi.

Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ali E. yaşamını hayatını kaybetti, Baver A.'nın tedavisinin ise sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı ve olaya karıştığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.