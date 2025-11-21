Şanlıurfa’da cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Olay, önceki Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan kavgada çok sayıda mermi halk otobüsüne, 3 otomobile, 2 binaya ve bir markete isabet etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Eskiler ve Baver A, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ali Eskiler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 24 yaşındaki Baver A.'nın tedavisi ise sürüyor.

6 ŞÜPHELİ ÇELİK YEMEK GİYDİRİLEREK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kaçan 6 şüpheli ise Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.