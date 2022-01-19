Şanlıurfa’da cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Mahmut Çetindağ.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, bölgede çok yönlü çalışma başlatan cinayet ekipleri, Mahmut Çetindağ'ı öldürdüğünü tespit ettiği A.A'yı Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yapılan operasyonla iş yerinden gözaltına aldı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı A.A. emniyetteki ifadesinde Mahmut Çetindağ'ı kablo ile boğduğunu itiraf etti. A.A geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa Adliyesi'ne sevk edildi.