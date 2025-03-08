Şanlıurfa’da çocuğu çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Kaza, önceki gün Eyyübiye İlçesine bağlı kırsal Görenler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre henüz sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, yol kenarında bisikleti süren 6 yaşındaki Mehmet Akif Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savrularak ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsü kaza bölgesinden hızla kaçarak uzaklaştı. Kazayı fark eden mahalledeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Akif Çiftçi isimli çocuk, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şanlıurfa İl jandarma komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT) ve Eyyübiye ilçe jandarma komutanlığı, kaza sonrası çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, olay yerinde araçtan kopan ve ayrılan parçalardan yola çıkılarak 3 gün boyunca yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde kazanın failinin E.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekipler kazaya karışan araçla birlikte E.D. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.