Şanlıurfa’da çökmede hayatını kaybeden 2 çocuk toprağa verildi

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Kısas Mahallesinde yapımı devam eden 2 katlı bir inşaatın üst katına beton dökümü sırasında çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçilerden 3'ü vatandaşların yardımı ile göçüğün altından çıkarken 2 işçi ise ekiplerce çıkarıldı.

Yaralı 5 işçi, sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden Sedat Kurt (15) ve Yakup Güneş, (16) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatlarını kaybetti. Yaralılar Hişem Üveys (34) Mahmut Güneş (35) ile Ahmet Kurt (50) tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden 15 ve 16 yaşlarındaki Sedat Kurt ve Yakup Güneş Şanlıurfa adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

Çökmede hayatını kaybeden inşaat sahibi Ahmet Kurt'un oğlu Sedat Kurt Haliliye ilçesine bağlı Mamuca Mahallesinde defnedildi. Çökmede yaralı olarak kurtulan kalıpçı ustası Mahmut Güneş'in oğlu Yakup Güneş ise Eyyübiye ilçesi Görenler Mahallesinde defnedildi.